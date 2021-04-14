Днем четверга в Рязанской области станет еще теплее

Днем четверга, 15 апреля, в Рязанской области станет еще теплее. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура по области в темное время суток будет в пределах +3...+8 градусов, днем воздух прогреется до +18...+23. Ветер восточный, ночью его скорость 1-6 м/с, днем - усиление до 5-10 м/с.

Напомним, 13 апреля 2021 года в Рязани был побит рекорд тепла для этого дня - температура достигла отметки +22,9. Для 15-го числа исторический максимум составляет +21,1.