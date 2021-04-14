Возле стадиона «Спартак» в Рязани появились огромные черные сугробы.

У стадиона «Спартак» («Олимпиец») появились огромные сугробы снега, покрытые частично резиновой крошкой и искусственной травой с футбольного поля. Отметим, что такие же черные сугробы возвышались на самом стадионе за воротами во время последнего домашнего матча ФК «Рязань».

Черные сугробы не давали мячу далеко улететь. Фото: ФК "Рязань".

Ранее журналисты «КП»-Рязань сообщали, что 30 марта у стадиона завершился монтаж шлагбаума. Теперь со стороны улицы Маяковского на подходе к дому №44 сложно проехать не только машинам, но и пройти пешеходам (читать подробнее с видео).

Сугробы покрыты черной резиновой крошкой.

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