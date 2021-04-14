Установлена личность рязанца, труп которого с татуировкой кобры нашли в Новомичуринске.

Личность мужчины, труп которого обнаружили в районе СНТ «Медик» в Новомичуринске, установили. Об этом сообщает Следственный комитет.

Тело обнаружили местные жители на берегу Прони, но установить личность не могли около суток. Только после публикации ориентировки с фотографиями в соцсетях, в том числе татуировки на груди в виде кобры, стало известно, что это 24-летний парень, ранее проживавший в Новомичуринске.

В настоящее время Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти парня, а также все обстоятельства случившегося.

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