Студенты радиоуниверситета впервые сыграли в «РосКвиз»

«Очень символично, что первая игра «РосКвиз», в которой приняли участие студенты Рязанского радиотехнического университета, посвящена теме космоса. Ведь именно в этом учебном заведении есть кафедра «Космические технологии», преподаватели которой готовят специалистов, в том числе, и для космической отрасли», – рассказала председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова. Интеллектуальные соревнования в РГРТУ было организовано 13 апреля.

Трем командам предстояло ответить на ряд вопросов. Например, сколько длился первый полет Юрия Гагарина, кто стал первой женщиной, вышедшей в открытый космос, что написано на табличке рядом с памятником, установленным на Луне.

В результате упорной борьбы третье место заняла команда «Зато красивые», второе – «Дети Кирхгофа». Победителем интеллектуального соревнования стала команда «Т-34».

«РосКвиз» – игра, основанная на популярных телевизионных шоу. Проводится сторонниками партии «Единая Россия» среди школьников, студентов, представителей старшего возраста ко всем значимым датам в истории России. В апреле вопросы викторины приурочены ко Дню космонавтики.

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