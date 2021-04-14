Рязанские полицейские подготовились к переходу на летнюю форму

Полицейские обязаны быть опрятными. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанеской области.

Руководство регионального УМВД проверило готовность полицейских к переходу на летнюю форму одежды. Врио замначальника областного управления Дмитрий Григорьев и начальник управления по работе с личным составом Вадим Черемисин убедились, что внешний вид стражей правопорядка полностью соответствует уставу.

Но не только форма и наличие служебных удостоверений, жетонов и нагрудных знаков интересовало руководство, также полицейских проверили на знания нормативно-правовой базы, регламентирующей служебную деятельность.

«Традиционный «весенний» строевой смотр направлен на проверку внешнего вида сотрудников после перехода на летнюю форму одежды», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Там также отметили, что в рамках проверки, основное внимание уделялось полицейским, несущим службу на улице, «ведь их внешний вид, стать и выучка - лицо рязанской полиции».