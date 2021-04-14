В администрации Рязани объяснили исчезновение автобусов №7

С последствиями решения администрации Рязани о переброске автобусов №7 на другой маршрут в поселке Строителей сталкиваются каждый день.

Подавляющее большинство автобусов, которые работали на маршруте №7 (улица Крупской – поселок Строитель), некоторое время были переброшены на 17-й маршрут и по-прежнему за ним закреплены. В пресс-службе администрации Рязани «Комсомолке» пояснили, что это сделано после множества обращений о недостатке транспорта от жителей поселка Семчино.

В итоге на маршруте №7 работают одна-две машины. Чиновники посчитали, что коммерческих микроатобусов №88 будет вполне достаточно для обслуживания поселка Строитель, но, как мы видим, ошиблись: чтобы уехать оттуда, люди выстраиваются в очереди.

Представитель горадминистрации пообещал донести информацию до и.о. начальника управления транспорта Ирины Черноусовой, чтобы специалисты провели мониторинг работы транспорта в Строителе в часы пик и приняли дальнейшее решение по этому вопросу.

Интересно, что по состоянию на 14:10 в системе ГЛОНАСС на линии отображаются всего четыре автобуса №17А и один №17Б.