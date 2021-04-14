В рязанской ОКБ внедрили новый метод по спасению тяжелобольных пациентов

Одна из самых сложных проблем, с которой сталкиваются врачи-реаниматологи рязанской ОКБ - полиорганная недостаточность, возникающая у тяжелых пациентов. Об этом сообщает министерство регионального здравоохранения.

— Полиорганная недостаточность – это когда органы человека не справляются со своими функциями. В этом случае их заменяют технологии, — рассказывает главный врач ОКБ Андрей Карпунин. — С помощью специального оборудования мы чистим кровь, поддерживаем сердечную деятельность, проводим детоксикацию. Но сейчас мы ввели в практику новый метод - продленную цитратную венозную гемодиафильтрацию. Если у пациента почечная недостаточность и риск кровотечения, то спасет его только этот метод.

По словам специалиста, новый метод помогает предотвратить свертывание крови, поддерживать баланс системы гемостаза и очищать кровь у пациентов, находящихся в критическом состоянии. Аппарат, который работает вместо органов, удаляет из крови токсины, а потом очищенная кровь вновь поступает в организм человека.

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