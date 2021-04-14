Денис Сидоров: «Одними субботниками город не очистишь»

Фото: КПРФ.

С наступлением весны Рязань «неожиданно» столкнулась с проблемой: город завален мусором, который копился под снегом несколько месяцев. На улицах, щедро посыпаемых зимой пескосоляной смесью, остался песок, а сухая погода превратила уличную грязь в пыль.

Особенность весенней уборки в том, что мусор и грязь, собиравшиеся несколько месяцев, необходимо убрать практически одномоментно. Традиционно эту проблему помогают решить субботники, организуемые городской администрацией в апреле.

Денис Сидоров проведение субботников поддерживает, но и обращает внимание на необходимость активизировать централизованную уборку всеми доступными средствами: - «Субботники – формат хороший, понятный и привычный для наших людей. КПРФ тоже организует субботники. Кстати, мы свои субботники, в отличие от администрации, не пиарим, ведь это фактически добровольная помощь населения городской администрации. Однако одними субботниками город очистить невозможно, здесь нужна организованная, планомерная и целенаправленная работа. Зимой администрация города не знала, что делать со снегом. Дождались – снег растаял, оставил грязь. Грязь не растает, надо убирать. Я вижу, что техника, призванная очищать улицы, порой просто поднимает тучи пыли и перемещает эту пыль с места на место. Очевидно, что улицы города надо для начала просто отмывать. Каждая хозяйка знает, что влажная уборка – основа чистоты. Что, опять будем ждать, на этот раз сильного дождя, чтобы сделал работу вместо коммунальных служб»?

Напомним, что в Рязани проходит весенний месячник по благоустройству города, в рамках которого администрация города организует «народные субботники».