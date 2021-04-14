14 апреля стало известно о четырех новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

В среду, 14 апреля, в список жертв коронавируса в Рязанской области включили еще четырех человек. В оперативной группе рассказали, что это 89-летний мужчина, а также 54-летняя, 59-летняя и 62-летняя женщины.
Все четверо скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех случаях стал именно коронавирус.
Всего, по официальным данным, на 14 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 410 человек.
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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).