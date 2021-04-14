Мужа убитой журналистки Жанны Шепляковой оставят в СИЗО до 15 июля.

9 апреля Железнодорожный суд Рязани продлил меру пресечения мужу убитой журналистки Жанны Шепляковой до 15 июля включительно. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

— Обвиняемый продолжает сотрудничать со следствием и от своих признательных показаний не отказывается, — отметил старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Евгений Боканов. — В пятницу суд удовлетворил наше ходатайство о продлении меры пресечения в виде взятия под стражу.

Жанну Шеплякову убили поздно вечером 15 января 2021 года. Тело журналистки с многочисленными ножевыми ранами обнаружили в ее собственной квартире. Практически сразу стал известен и подозреваемый в убийстве, ее 37-летний муж Алексей - пара несколько месяцев находилась в сложном бракоразводном процессе. На следующий день мужчина пришел в полицию и сдался (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!