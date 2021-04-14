Все о коронавирусе в Рязанской области на 14 апреля

В среду, 14 апреля, в Рязанской области выявили 51 новый случай COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 025 рязанцев.

Поправился за сутки 71 человек. Общее количество выздоровевших – 25 220 человек. Ежедневное количество поправляющихся уже несколько стабильно превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесены еще четыре человека. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 14 апреля COVID-19 унес жизни 410 человек.

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В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список (подробности).