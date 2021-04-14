Рязанцы вновь сигнализируют об исчезновении автобуса №7

В отсутствие автобуса №7 люди выстраиваются в очереди, чтобы уехать из поселка Строитель. Фото: vk.com/rzn_city | Тимур ХАЛИКОВ

14 марта из поселка Строитель в Рязани вновь поступила жалоба на отсутствие автобуса №7. Из-за этого на конечной остановке возникло столпотворение, так как маршрутки №88 с пассажиропотоком, по всей видимости, не справляются. Фотография появилась в сообществе «Рязань».

«После отмены 7-го автобуса такая вот очередь каждый день», - подписал ее автор.

Отмены как таковой, конечно, не произошло, но по состоянию на 11:30 на маршруте работает всего один автобус, хотя в специализированном реестре обозначено до 15 машин.

Что примечательно, маршрут №7 обслуживает не один из коммерческих перевозчиков, которым власти пеняли на несоблюдение графиков движения, а муниципальное предприятие «УРТ».