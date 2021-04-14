Рязань получит дополнительные деньги на оказание медико-социальных услуг пожилым людям

Как рассказал сопредседатель комиссии, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, предложение о выделении региону средств в виде межбюджетных трансфертов было одобрено на заседании комиссии 13 апреля.

«Рязанская область получает в настоящее время существенную федеральную поддержку по разным направлениям, – отметил парламентарий. – Деньги в сумме 31 млн 597 тыс. рублей в ближайшее время поступят в регион и будут использованы в 2021 году на реализацию пилотного проекта, который позволяет привлечь частные медицинские организации в работу по оказанию медико-социальных услуг гражданам старше 65 лет, в том числе жителям сельской местности».

Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов подчеркнул, что сегодня Рязанской области со стороны федерального центра оказывается беспрецедентная поддержка, которая является особенно необходимой в период пандемии, когда ряд расходов пришлось существенно увеличить.

«Помощь, которую мы оперативно получаем, значительно укрепляет наши возможности и повышает результативность работы, – сказал Николай Любимов. – Поддержка федерального центра позволяет более качественно решать целый комплекс значимых социальных задач, направленных на улучшение жизни людей. Регион сделает все необходимое для того, чтобы выделенные на пилотный проект средства были потрачены максимально эффективно, а качество медицинских и социальных услуг пожилым людям улучшилось».

Предполагается, что в проекте примут участие частное учреждение здравоохранения КБ «РЖД-Медицина г. Рыбное» и ООО «Медицинский центр Медэкспресс».

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