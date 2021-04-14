Под Рязанью после погони задержали пьяного водителя на иномарке

За сутки росгвардейцы задержали на дорогах Рязанской области двух пьяных водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 13 апреля наряд заметил, что на одной из улиц в Михайлове «семерка» пролетела на запрещающий сигнал светофора. Когда машину остановили, выяснилось, что за рулем находился 28-летний местный житель в сильном алкогольном опьянении.

А вечером в Спас-Клепиках к сотрудникам Росгвардии подошел местный житель, который сообщил, что по улице Новой мчится Toyota Echo с пьяным водителем за рулем.

После непродолжительной погони машину блокировали с двух сторон, а 36-летнего пьяного водителя задержали.

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