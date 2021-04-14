ДТП с 64-летним велосипедистом в Рязани прокомментировала полиция

Фото: УМВД по Рязанской области
Сбивший велосипедиста на Московском шоссе в Рязани водитель «Лады Приоры» двигался на разрешающий сигнал светофора, сообщает полиция. Инцидент имел место 13 апреля примерно в 12:50 напротив ТД «Барс».
Велосипедом управлял 64-летний мужчина, автомобилем – рязанец 29 лет.
Фото: УМВД по Рязанской области
«В результате происшествия велосипедист получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Всего за сутки случилось три ДТП, в которых пострадали три человека. Автоинспекторы на дорогах региона остановили 13 пьяных водителей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!