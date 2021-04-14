ДТП с 64-летним велосипедистом в Рязани прокомментировала полиция

Фото: УМВД по Рязанской области

Сбивший велосипедиста на Московском шоссе в Рязани водитель «Лады Приоры» двигался на разрешающий сигнал светофора, сообщает полиция. Инцидент имел место 13 апреля примерно в 12:50 напротив ТД «Барс».

Велосипедом управлял 64-летний мужчина, автомобилем – рязанец 29 лет.

Фото: УМВД по Рязанской области

«В результате происшествия велосипедист получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Всего за сутки случилось три ДТП, в которых пострадали три человека. Автоинспекторы на дорогах региона остановили 13 пьяных водителей.

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