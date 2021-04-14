Благоустройство дворов включит в себя развитие проездов и зеленый каркас городов

«Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы формирования комфортной городской среды, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зеленый каркас городов», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным 13 апреля.

26 апреля на федеральной онлайн-платформе по формированию комфортной городской среды стартует рейтинговое голосование за благоустройство общественных территорий, работы на которых планируется провести в 2022 году. По итогам поступивших ранее обращений Андрей Турчак предложил расширить возможности программы и проработать этот вопрос вместе с кабмином.

Помимо этого, он выступил с инициативой поднять минимальный порог финансирования по программе до 100 млн рублей на регион для территорий с небольшой численностью населения.

Также Андрей Турчак предложил увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству.

«Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля», – сказал секретарь Генсовета партии.

Марат Хуснуллин отметил, что поддерживает предложения и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно с партией «Единая Россия».

В Рязанской области несколько муниципальных образований в разные годы становились победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2021 году в Кораблине будет проведен очередной этап благоустройства зеленой зоны: проект «Березовый парк» стал победителем всероссийского конкурса. На реализацию концепции его развития предусмотрено свыше 75 млн рублей, 50 млн из них – премия из федерального бюджета.

В рейтинговом голосовании на платформе 62.gorodsreda.ru за благоустройство общественных территорий, работы на которых планируется провести в 2022 году, примут участие 12 муниципальных образований региона.

«Это очень удобный формат, который позволяет людям участвовать в принятии решений, касающихся судьбы их городских округов», – считает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Николай Любимов.

Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что благодаря обращению партии «Единая Россия» было принято решение о выделении из областного бюджета дополнительно 100 млн рублей для приведения в порядок дворовых территорий в городе Рязани.

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