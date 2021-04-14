В Агропроме подтопило дорогу из-за прорыва канализации

Утром 14 апреля в поселке Агропром прорвало канализационный коллектор – нечистотами залило проезжую часть.

По информации администрации Рязани, на место происшествия выехали специалисты «Водоканала», которые локализовали утечку.

«В настоящее время аварийная бригада ликвидирует причины порыва. Городские службы устраняют последствия подтопления и расчищают проезжую часть», - говорится в сообщении.

Особо власти отметили, что проводимые работы не повлияют на обеспечение жителей поселка водой, отключать водоснабжение не планируют.

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