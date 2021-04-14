Появились фото новой ограды моста на улице Ленина в Рязани

Фото: www.instagram.com/rzn_life/ | @boikov_mishka

В Рязани на Большом каменном мосту через Лыбедь начался монтаж ограды. Фотографиями первого фрагмента в сообществе RZN LIFE поделился представитель одной из фирм-поставщиков.

Напомним, городские власти обещали восстановить и оставить часть старых чугунных решеток. Остальные заменят на аналогичные новые. Для облицовки ограды используется светлый кирпич с рельефной фактурой.

Полностью реконструкция моста на улице Ленина должна завершиться до 31 июля 2021 года. Движение по нему должны были открыть раньше, однако после двух нарушенных обещаний властей – насчет декабря и марта – новый срок не назывался.

В проекте реконструкции моста, который был разработан еще в 2018 году, на этап с перекрытием движения отводилось 4 месяца, однако оно длится уже полгода - с октября 2020-го. Зимой работы приостанавливались, а в марте подрядчик заявил, что будет ждать оттаивания насыпи (подробнее).