Урбанисты рассказали, откуда в Рязани столько пыли и грязи. Фото: Городские проекты.

Урбанисты обратили внимание на песок (пескосоляную смесь), которой коммунальщики посыпают улицы Рязани зимой, и объяснили, почему это далеко не лучший вариант – от неэффективности до неэстетичности.

«Соль плавит снег, когда его немного. В результате на дорогах образуется вода. Недостаток соли в том, что она перестает работать при сильных морозах. Песок усиливает трение. Его разумно использовать при образовании наледи, а соль в этот момент уже не работает. По какой-то причине рязанские коммунальщики используют соль и песок вместе, хотя они работают в принципиально разных условиях», - пишут активисты «Городских проектов».

По мнению урбанистов, песок забивает ливневую канализацию, а также становится «главным компонентом пыли» в Рязани. Песок накапливается на обочинах дорог, на тротуарах, забивает щели в плитке, асфальте. А при взаимодействии с водой превращается в грязь, которая в итоге попадает в квартиры рязанцев.

«Грязеподобное месиво портит внешний вид улиц города. Песка зачастую высыпают больше, чем это необходимо в конкретной ситуации, или же вовсе там, где это не нужно. По нашему мнению, необходимо использовать реагенты и гранитную крошку. Это дороже, но гораздо эффективнее и наносит меньший вред городу. А пока город ищет решения, стоит приложить больше усилий для уборки улиц», - заключили урбанисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!