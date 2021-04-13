С 14 апреля остановку на площади Ленина временно перенесут

14 апреля остановку «площадь Ленина» по направлению к библиотеке имени Горького временно перенесут, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Весь пассажирский транспорт, следующий в сторону площади Соборной площади, будет сажать и высаживать пассажиров со стороны тротуара на участке Соборной улицы от светофора и до пересечения с дорогой за памятником Ленину.

«Границы остановок обозначат временными знаками «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», - говорится в сообщении.

Причина всех манипуляций с переносом остановки - установка трибун. Власти уже начинают подготовку к майским праздникам.

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