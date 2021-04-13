За три месяца больше 30 рязанцев отравились алкоголем насмерть

В Рязанской области из-за острых отравлений с января по март 2021 года умерли 35 человек. Статистику приводит Роспотребнадзор. Всего зарегистрировано 54 острых отравления.

«Случаи отравления были связаны с токсическим действием алкоголя при его избыточном употреблении», - пояснили в региональном управлении ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что по сравнению с 2020 годом динамика положительная. Тогда за 1-й квартал от спиртного погибли 45 человек, а всего острую интоксикацию диагностировали у 154 человек.

За нарушения законодательства в сфере оборота алкоголя в январе-марте Роспотребнадзор оштрафовал юридических лиц на 155 тысяч рублей.