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Общество13 апреля 2021 18:08

За три месяца больше 30 рязанцев отравились алкоголем насмерть

Роспотребнадзор отметил, что по сравнению с 2020-м таких случаев меньше
Источник:kp.ru
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В Рязанской области из-за острых отравлений с января по март 2021 года умерли 35 человек. Статистику приводит Роспотребнадзор. Всего зарегистрировано 54 острых отравления.

«Случаи отравления были связаны с токсическим действием алкоголя при его избыточном употреблении», - пояснили в региональном управлении ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что по сравнению с 2020 годом динамика положительная. Тогда за 1-й квартал от спиртного погибли 45 человек, а всего острую интоксикацию диагностировали у 154 человек.

За нарушения законодательства в сфере оборота алкоголя в январе-марте Роспотребнадзор оштрафовал юридических лиц на 155 тысяч рублей.