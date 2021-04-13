В Шацком районе из-за пала травы сгорели 15 садовых домиков

Во вторник, 13 апреля, в деревне Марьино Шацкого района произошел сильный пожар. В результате пала травы огонь перебросился на садовые домики – 15 домиков уничтожено!

Сасовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области по данному факту организовал доследственную проверку.

В ходе проверке следователи дадут оценку действия администрации Желанновского сельского поселения и примут процессуальное решение.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Половодье в Рязани 2021: Ока отрезала поселок в Ермишинском районе и продолжает немного подниматься

Публикуем свежую информацию о том, как развивается ситуация на водоемах региона (подробности).