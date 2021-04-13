Из-за лая собак в Касимове мужчина угрожал зарезать соседку

В Касимове 37-летний местный житель угрожал зарезать 23-летнюю соседку из-за лая собак, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что мужчина постоянно конфликтовал с соседкой из-за ее собак, которые лаяли во дворе. Но на днях подвыпивший касимовец не выдержал и пошел еще раз поговорить с ней. Правда, в этот раз он прихватил с собой нож.

Когда девушка открыла дверь, мужчина, размахивая ножом, пригрозил: «Сначала прирежу тебя, а потом твоих собак».

Услышав скандал, соседи вызвали полицию, которая и предотвратила трагедию.

Возбуждено уголовное дело.