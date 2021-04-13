Региональный ФСС задерживает страховые выплаты медикам, переболевшим COVID-19

Некоторые из переболевших медиков, рассказывают о задержках страховых выплат. Фото: архив КП.

Из-за затягивания подготовки документов многие рязанские медицинские работники, переболевшие COVID-19, не могут получить обещанные Президентом РФ выплаты. Об этом «КП»-Рязань» сообщили сотрудники сразу нескольких лечебных учреждений.

В частности, нам рассказали, что люди, переболевшие коронавирусом в декабре-январе, до сих пор не получили установленные законом выплаты. При этом медики подчеркивают, что задержка происходит, по их мнению, по вине регионального отделения Фонда социального страхования.

- Больница передала все необходимые документы в фонд еще в марте, а денег до сих пор нет, - рассказала сотрудница одной из рязанских больниц.

Причем в Министерстве здравоохранения РФ ранее сообщали, что расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат должно производиться в срок, не превышающий 4 дней.

В конце минувшего февраля губернатор региона Николай Любимов уже высказывался по поводу страховых выплат рязанским врачам. Тогда глава региона сообщил, что многие оказались перед необходимостью довольно долго оформлять документы и ждать этой компенсации из фонда соцстраха.

- Это, к сожалению, бюрократия, что называется, но все формальности надо выполнить, - подчеркнул Николай Любимов.

Напомним, 6 мая 2020 года глава государства Владимир Путин установил дополнительные страховые гарантии медработникам и водителям скорой помощи, работающим с пациентами с COVID-19 или подозрением на него. За смерть работника семья может получить 2,7 миллиона рублей, за инвалидность - от 700 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от степени утраты трудоспособности. Около 69 тысяч будут выплачивать медработникам, заражение которых привело к заболеванию, но не инвалидности.

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