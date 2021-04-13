Два дня в районах Рязанской области не будут работать радио и телевидение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 и 20 апреля из-за профилактических работ в нескольких районах Рязанской области отключат телерадиовещание, сообщает рязанский ОРТПЦ.

Технические работы пройдут 19 апреля с 02:00 до 17:00 и 20 апреля с 08:00 до 17:00. В эти дни полностью отключат передающее оборудование в Пронском, Рыбновском, Рязанском, Спасском и Старожиловском районах.

Кроме того, 19 апреля профилактические работы запланированы и на передающей станции «Мосолово», поэтому с 02:00 до 11:00 телерадиовещания не будет в Кораблинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Спасском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском и Шиловском районах.

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