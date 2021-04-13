В центре Рязани легковушка сбила велосипедиста

Днем 13 апреля на улице Циолковского у пересечения с улицей Электрозаводской 60-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил 49-летнего велосипедиста. Об этом «КП-Рязань» сообщили в полиции.

По предварительным данным, при повороте направо машина сбила велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия велосипедиста с травмами доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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