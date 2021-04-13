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Происшествия13 апреля 2021 13:50

На улице Ленинского Комсомола в Рязани из люка забил фонтан

По словам очевидцев, прорыв случился рано утром. Устранять его не торопились
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/overhear_rzn | vk.com/al_selezneva

Фото: vk.com/overhear_rzn | vk.com/al_selezneva

На улице Ленинского Комсомола в Рязани из люка, где проходят водопроводные сети, забил фонтан. Люк расположен напротив дома №7 – здания областного министерства труда и социальной защиты населения.

Видео с места событий 13 апреля опубликовали в группе «Подслушано в Рязани».

По словам очевидцев, коммунальная авария произошла еще около 6 утра. Ближе к полудню администрация города ответила, что информация передана в «Водоканал» «для оперативного решения вопроса».

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