На улице Ленинского Комсомола в Рязани из люка забил фонтан

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На улице Ленинского Комсомола в Рязани из люка, где проходят водопроводные сети, забил фонтан. Люк расположен напротив дома №7 – здания областного министерства труда и социальной защиты населения.

Видео с места событий 13 апреля опубликовали в группе «Подслушано в Рязани».

По словам очевидцев, коммунальная авария произошла еще около 6 утра. Ближе к полудню администрация города ответила, что информация передана в «Водоканал» «для оперативного решения вопроса».