Определены финалисты конкурса рисунка-открытки «Мир сохраним»

Фото: РОО "Единая Россия".

«Члены жюри выбрали победителей конкурса на лучший рисунок-открытку для ветеранов Великой Отечественной войны «Рязань – 2021. Мир сохраним (Наш путь к Великой Победе)». Прием работ участников был завершен 4 апреля. Работы оценили эксперты, отобрали те рисунки, которые соответствуют целям и задачам конкурса», – отметил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности, заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев. Подведение итогов состоялось 9 апреля.

Напомним, с инициативой проведения конкурса среди детей 5-17 лет выступил депутат Государственной Думы от Рязанской области, Герой России Андрей Красов. Одним из организаторов стало региональное отделение партии «Единая Россия».

На конкурс рисунка-открытки «Мир сохраним» поступило более 700 работ, в том числе более 400 нарисовали дети до 10 лет. В каждой возрастной группе – от 5 до 10 лет, от 10 до 13 лет, от 13 до 17 лет – были отобраны по 6 победителей. Для поздравления ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненным к ним (вдовы, дети блокадного Ленинграда, узники концлагерей, и т.д.) будет напечатано 18 вариантов открыток.

На правах рекламы.