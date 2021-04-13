13 апреля стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

Во вторник, 13 апреля, в список жертв коронавируса в Рязанской области включили еще четырех человек. В оперативной группе рассказали, что это 51-летний и 79-летний мужчины, а также 59-летняя и 80-летняя женщины.

Все четверо скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех случаях стал именно коронавирус.

Всего, по официальным данным, на 13 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 406 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).