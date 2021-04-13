В Рязани обозначили круг полномочий Бориса Ясинского

И.о. главы администрации Рязани Борис Ясинский с предыдущей начальницей - главой администрации Рязанского района Натальей Жуневой.

Власти Рязани издали постановление (доступно по ссылке), которым Борису Ясинскому как заместителю делегируют ряд полномочий главы администрации. Ясинский, как и предшественник, будет отвечать за ЖКХ, транспорт и благоустройство, в том числе дороги.

Исходя из документа, Ясинский является непосредственным начальником для руководителей муниципальных предприятий, работающих в упомянутых сферах. Значит, должен нести ответственность за их деятельность. Конечно, в подчинении Ясинского находятся и профильные управления.

К полномочиям Ясинского относится подписание, утверждение и согласование документов в своей сфере. В их числе различные постановления и распоряжения, договора (например, с перевозчиками), инвестиционные соглашения (как с платными парковками), документы о сносе домов, переселении из аварийного жилья и многие другие.

Напомним, Ясинский назначен в начале апреля и пока работает в качестве исполняющего обязанности. Пришел он из администрации Рязанского района, до которой, несмотря на 30-летний возраст, сменил немало мест (подробнее).

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