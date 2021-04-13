Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в сбыте фальшивых купюр

Полицейские установили личность рязанца, подозреваемого в сбыте фальшивых купюр. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В конце марта в правоохранительные органы поступили сообщения об обнаружении поддельных билетов Банка России номиналом пять тысяч рублей. Они были найдены в выручке продуктового и двух цветочных магазинов, расположенных в центре Рязани.
Проанализировав записи с камер наружного наблюдения и опросив продавцов, стражам правопорядка удалось выяснить, что к преступлению может быть причастен 20-летний рязанец, ранее судимый за кражу.
Молодого человека задержали рядом с местом его проживания, а в его квартире были обнаружены еще три пятитысячных банкноты с признаками подделки. Выяснилось, что недавно парень вернулся из Москвы, где он, собственно говоря, и приобрел фальшивые деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт и хранение поддельных денег».
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