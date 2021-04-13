У горевших складов боеприпасов в Рязанской области вновь полыхает трава

Недалеко от складов боеприпасов в Рязанской области, горевших осенью 2020 года, весной 2021-го вновь полыхает трава. Видео с соответствующим комментарием разместили в группе «Скопин.ИНФО».

«Это просто поразительно... В прошлом году из-за пала травы в этом районе уже случилась беда. Огонь перекинулся на склады с боеприпасами. Мало тогда никому не показалось. Прославились на всю Россию. Захотелось повторить?», - негодует местный житель.

Автор отмечает, что в лесах и полях до сих попадаются неразорвавшиеся снаряды. Это несет опасность само по себе, а в сочетании с палами травы – и подавно.

Напомним, по официальной версии, огонь на площадку хранения боеприпасов у поселка Желтухинский 7 октября 2020 года перекинулся именно с горящей травы. Тогда из-за масштабного пожара со взрывами пострадали 16 человек, 52-летняя женщина спустя несколько дней скончалась в больнице. Повреждено около полутысячи строений, ущерб нанесен имуществу сотен семей.

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