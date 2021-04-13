Все о коронавирусе в Рязанской области на 13 апреля

Во вторник, 13 апреля, в Рязанской области выявили 49 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 26 974 рязанцев.

Поправились за сутки 68 человек. Общее количество выздоровевших – 25 149 человек. Ежедневное количество поправляющихся уже несколько стабильно превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесены еще четыре человека. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 13 апреля COVID-19 унес жизни 406 человек.