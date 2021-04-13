Делом сына Сергея Филимонова по факту смертельного ДТП занялся СК.

Уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием Никиты Филимонова – сына бывшего вице-губернатора Рязанской области, а ныне председателя контрольно-счетной палаты Рязани Сергея Филимонова, передали в Следственный комитет. Об этом «КП-Рязань» сообщили в ведомстве.

В настоящее время материалы уголовного дела изъяты из УМВД и переданы для дальнейшего расследования в Железнодорожный МСО Рязани.

ДТП произошло 13 марта 2020 года в 19:20 на улице Новоселов молодой водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил ребенка 10-летнего Ярослава Гришина. Позже стало известно, что у Филимонова плохое зрение, окна машины затонированы, а мчался он на скорости около 100 км/час (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!