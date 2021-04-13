На улице Мервинской 19-летняя рязанка на иномарке влетела в столб.

В ночь на 13 апреля на улице Мервинской произошло жесткое ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 19-летняя рязанка за рулем автомобиля Chevrolet Lanos не справилась с управлением и влетела на скорости в опору ЛЭП.

В результате дорожного происшествия девушка получила травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых десять человек получили различные травмы.

Кроме того, за сутки инспекторы ГИБДД выявили 1433 нарушения правил дорожного движения и задержали 12 пьяных водителей.

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