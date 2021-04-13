Под Рязанью в грязи застряла «скорая», спешащая на вызов. Фото: поисково-спасательный отряд "Мещера".

В ночь на 13 апреля в Рязанском района увязла машина скорой медицинской помощи, которая спешила на вызов. Застрял УАЗ на дороге между селом Бежтвино и поселком Искра.

На помощь по заявке от Единой дежурной диспетчерской службы выехали волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера». Они, собственно, и рассказали о случившемся в социальных сетях.

«Водитель «скорой», спеша на вызов, не рассчитал возможности УАЗика. Доехали. Вытащили. Вот и вся история» - говорится в сообщении.

Машину скорой помощи вызволили из грязи при помощи внедорожника волонтеров.

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