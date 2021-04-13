Губернатор Любимов отреагировал на ДТП с автобусом на мосту через Трубеж

Губернатор Николай Любимов отреагировал в социальных сетях на ДТП, которое произошло 12 апреля в Рязани на мосту через Трубеж. Глава региона заверил подписчиков, что в причинах случившегося обязательно будут разбираться.

«Произошла страшная авария, у моста через Трубеж автобус врезался в несколько автомобилей. К сожалению, в ДТП много пострадавших - девять человек, среди них годовалый малыш.

В причинах случившегося обязательно будем досконально разбираться, проверки уполномоченных органов уже начались. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления!» - отметил Любимов

Ранее сообщалось, что следователи СК организовали проверку по факту ДТП на мосту через Трубеж в Рязани с участием пассажирского автобуса (читать подробнее).

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