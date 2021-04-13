В десяти районах Рязанской области 13 апреля отключат электричество. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

13 апреля в десяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Наумово — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Старолетово, деревня Чурилково, село Вакино, село Ивашково, село Федякино — с 09:00 до 16:00;

- село Чешуево — с 10:00 до 16:00.

Михайловский район:

- деревня Студенец, село Глинки, село Горностаевка, деревня Дмитриевка, деревня Красное Городище, деревня Митякино, деревня Ржевка, деревня Шепелёвка — с 09:00 до 17:00;

- деревня Бекленевка, деревня Донцы, деревня Дугинка 1-я, деревня Кукуй, поселок совхоза «Фрунзенский» — с 10:00 до 17:00;

- деревня Леденевка, деревня Наумовка, деревня Садовый Поселок, село Большое Свистово, село Заречье-2, деревня Малое Свистово, село Прудская, деревня Прудские Выселки, село Рачатники — с 13:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Акуловский Участок — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Альяшево — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Шумашь (улица Луговая) — с 09:00 до 13:00;

- село Шумашь (улицы Колхозная, Новая, Советская, Центральная) — с 12:50 до 15:10;

- село Дубровичи — с 10:00 до 16:00.

Спасский район:

- село Дегтяное, поселок крахмального завода, село Новый Киструс — с 09:30 до 13:00;

- деревня Погори — с 13:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Санское — 13:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Михеи — с 10:00 до 13:00;

- село Красный Угол, деревня Марфинка — с 12:00 до 14:00.

Сараевский район:

- деревня Дмитриевка, село Озерки, село Старобокино — с 13:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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