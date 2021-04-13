Выездная торговля хлебом в Закоском и Коростове временно прекращена

Из-за половодья и подтопления автодороги Рязань – Заокское – Коростово временно прекращена выездная торговля хлебом в селах Заокское и Коростово. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«После схода воды с дороги и восстановления автотранспортного сообщения торговлю хлебобулочной продукцией возобновят по прежнему графику: понедельник, пятница, с 08:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Отметим, что в Канищево, Недостоево, а также в села и деревни Рыбновского района автолавка продолжает ездить (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!