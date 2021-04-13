Выездная торговля хлебом в Закоском и Коростове временно прекращена

Из-за половодья и подтопления автодороги Рязань – Заокское – Коростово временно прекращена выездная торговля хлебом в селах Заокское и Коростово. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«После схода воды с дороги и восстановления автотранспортного сообщения торговлю хлебобулочной продукцией возобновят по прежнему графику: понедельник, пятница, с 08:00 до 13:00», - говорится в сообщении.
Отметим, что в Канищево, Недостоево, а также в села и деревни Рыбновского района автолавка продолжает ездить (читать подробнее).
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