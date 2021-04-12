ДТП на мосту через Трубеж в Рязани: за дело взялся Следственный комитет

Следователи организовали проверку по факту ДТП на мосту через Трубеж в Рязани с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Массовое ДТП произошло 12 апреля 2021 года на улице Каширина в Рязани. Водитель маршрутки №98 на скорости столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo , после чего по инерции столкнулись еще десять автомобилей.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок, пять человек госпитализированы.

Следователи Московского МСО установят, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Позже стало известно, что попавшему в массовое ДТП в Рязани автобусу не дал вылететь с моста пассажир. Местные власти ищут предполагаемого героя (читать подробнее).

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