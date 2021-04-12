Турнир по смешанным единоборствам имени Героя России пограничника Игоря Филькина прошел в Шилове

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На межрегиональном турнире среди юношей 14–15, 16–17 лет и мужчин 18 лет и старше по смешанным единоборствам (ММА), посвященном памяти Героя России Игоря Филькина, за награды боролись рязанские спортсмены и представители спортшкол Московской, Тульской, Владимирской областей. Спортивное событие состоялось 11 апреля в спортшколе «Арена»

- Это самое масштабное соревнование из всех ранее проводимых нами. В нем участвовали пять юных шиловцев, - рассказал директор СШ «Арена» Дмитрий Конуркин.

Всего в турнире участвовали 129 спортсменов из специализированных клубов. В качестве почетных гостей были приглашены представители региональных и муниципальных органов власти, сотрудники ФСБ России и правоохранительных органов, общественных и коммерческих организаций.

В упорных схватках определились победители и призеры турнира, которые получили заслуженные награды.

Были также вручены специальные призы, предоставленные спонсорами:

- за лучшую технику среди юношей 14-15 лет подарком был награжден Асхаб Магамедов («Варяг», Тула);

- за лучшую технику среди юношей 16-17 лет подарок был вручен Ивану Коняеву («Евпатий Коловрат», Спасск-Рязанский);

- за лучшую технику среди мужчин 18 лет и старше Большим Кубком и грамотой Управления ФСБ России по Рязанской области отмечен Айк Аветисян (Узловая, Тульская область).

Также, вручен подарок в номинации «За волю к победе» Хазратулло Гайратову («Атрон», Рязань).

Воспитанники шиловской спортивной школы «Арена» Степан Силин, Илья Селезнев и Денис Акулов в личном зачете заняли 4-е место.

- Среди участников в основном были молодые ребята допризывного и призывного возрастов, которые, уверен, станут надежными защитниками нашей страны. Они показывают пример своим сверстникам, как вырабатывать силу воли и закаливать характер. Я впервые на таком турнире и он меня сильно впечатлил, - сказал Юрий Ермолаев, военный комиссар по Шиловскому и Путятинскому районам.

Напомним, что Игорь Филькин, памяти которого посвящен турнир по смешанным боевым единоборствам, родился 30 ноября 1972 года в деревне Ибредь Шиловского района. 27 декабря 1991 года призвали на срочную военную службу, которую проходил на 12 заставе Московского погранотряда на таджикско-афганской границе. 13 июля 1993 года застава приняла бой с превосходящими силами боевиков. Игорь Викторович огнем из ручного пулемета отбивал атаку за атакой. Даже сильно раненый он продолжал вести огонь. На теле погибшего в том бою Игоря Филькина обнаружили несколько десятков пулевых ранений. В 2020 году Желудевской средней школе (в ней он учился) присвоили имя Героя России Игоря Филькина.