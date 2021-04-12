Попавшему в массовое ДТП в Рязани автобусу не дал вылететь с моста пассажир

Фото с места ДТП из соцсетей.

Автобус, из-за которого 12 апреля в Рязани случилось массовое ДТП, мог вылететь с моста в реку. В соцсетях рассказывают, что предотвратил это один из пассажиров. Историю, пока не получившую подтверждения, поведала другая пассажирка:

«Когда он [пассажир] заметил, что водитель отключился, то смог перелезть к водителю, вырулить автобус, остановить. И все это на ходу, очень быстро среагировал», - пишет сын свидетельницы описанных событий.

Названа фамилия предполагаемого героя (если подвиг имел место быть) – Фетисов. Местные чиновники, прочитав об этом, решили его найти:

«По сообщению очевидцев, один из пассажиров взял ситуацию под контроль, смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Администрация города просит его откликнуться и позвонить по телефону 200-900», - сообщает пресс-служба органа власти.

Напомним, в ДТП поучаствовали 12 машин, пострадали девять человек.