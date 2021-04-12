В Рязани восстановили движение на мосту через Трубеж

Фото с места ДТП.

Движение на ремонтируемом мосту через Трубеж в Рязани, где 12 апреля произошло массовое ДТП с участие рейсового автобуса, восстановлено. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Рязанской области. Транспортные средства могут двигаться в обоих направлениях.

Напомним, что днем рейсовый автобус №98 протаранил на большой скорости стоявшие в заторе легковые автомобили. В общей сложности разбитыми оказались 12 машин. Пострадали девять человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Массовое ДТП в Рязани 12 апреля 2021: Девять человек пострадали, 12 машин разбиты

Авария случилась на ремонтируемом мосту через реку Трубеж (подробности).