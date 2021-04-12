Появилось видео момента массовой аварии на мосту через Трубеж в Рязани

Фото: "Новости Рязани в Контакте".
В сети интернет появилась запись момента массовой аварии с участием автобуса №98 на мосту через Трубеж. На видео видно, как автобус влетает на мост на большой скорости и буквально сметает легковые автомобили.
Рабочие, трудившиеся на мосту, мгновенно кинулись оказывать помощь пострадавшим.
Напомним, что авария произошла днем 12 апреля.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и скорой. Уточнятся количество пострадавших людей и количество автомобилей.
Движение на участке крайне затруднено!
В социальных сетях уже появились призывы избавить Рязань от коммерческих маршруток, которые все чаще оказываются виновниками ДТП.