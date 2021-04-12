На мосту через Трубеж автобус №98 протаранил на большой скорости машины, стоявшие в пробке

Фото: "Новости Рязани в Контакте".

Днем в понедельник, 12 апреля, в Рязани на ремонтируемом мосту через Трубеж произошло серьезное ДТП. Автобус №98 протаранил на большой скорости автомобили, стоявшие в пробке.

По одним данным, водитель уснул за рулем, по другим – ему стало плохо. После удара «в хвост пробки», один из автомобилей был выброшен на встречную полосу.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и скорой. Уточнятся количество пострадавших людей и количество автомобилей.

Движение на участке крайне затруднено!