В выходные три раза поднимали вертолет, чтобы спасти трех маленьких рязанцев. Фото: Александр ГЛУЗ

В минувшие выходные сразу трем маленьким пациентам из Рязанской области понадобилась помощь санитарной авиации.

11 апреля около 18:00 вертолет санавиации вылетел в Скопинский ММЦ. Оттуда в Рязань нужно было доставить двухлетнего мальчика, который упал из окна на пятом этаже. В настоящее время он находится в реанимации детской ОКБ.

Около десяти часов вечера вертолет снова отправился в Скопин. И снова помощь требовалась двухлетнему мальчику. Сейчас мальчик находится в 11-й городской больнице, его состоянию ничего не угрожает. Что конкретно с ним произошло, минздрав предпочел не сообщать.

Еще один вылет был ночью в город Ряжск. Для эффективного лечения в условиях стационара, ребенка доставили в детскую ОДКБ.

Здоровье всех троих детей находится в стабильном состоянии.

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