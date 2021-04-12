Фестиваль «Черный кот - 2021» в Рязани может пройти в сентябре. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Фестиваль танца «Черный кот» в 2021 году состоится обязательно. Об этом сообщил продюсер и ведущий фестиваля Игорь Крысанов, отметив, что мероприятие придется вновь перенести, так как выполнить требования Роспотребназора невозможно.

— Мы старались провести фестиваль, но письмо от Роспотребнадзора рекомендует перенести нам фестиваль еще на один год или проводить его при соблюдении следующих условий: чтобы каждый участник был привит от коронавируса и обязательное тестирование на COVID за 72 часа до начала мероприятия, — говорит Крысанов. — Как вы прекрасно понимаете, подобные условия мы выполнить не можем. Потому что порядка 50 танцев от Рязани, большое количество иногородних. Ну как это сделать? Само собой, что мы где-то в чем-то нарушим.

По словам Игоря Крысанова, фестиваль в 2021 году будут проводить обязательно, потому что если еще раз пропустить, то «Черного кота» можно потерять.

— Мы будем делать фестиваль, и именно в этом году. Может, в сентябре, понятно, что не летом. Но фестиваль состоится! — заверил шоумен.

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