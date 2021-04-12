Пьяный в стельку рязанец устроил в Ермиши жесткое ДТП.
Днем 11 апреля в Ермиши 32-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-21099 на скорости влетел в Hyundai Tucson, который ехал в попутном направлении, сообщает УМВД России по Рязанской области.
Пьяный в стельку рязанец устроил в Ермиши жесткое ДТП
В результате дорожного происшествия водитель отечественной легковушки получил травмы.
Прибывшие на место аварии полицейские установили, что в момент ДТП водитель ВАЗ был пьяным. В его организме зафиксировали 1,241 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в семь раз превышает допустимый уровень.
В настоящее время ГИБДД проводит проверку.
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