Все о коронавирусе в Рязанской области на 12 апреля

В понедельник, 12 апреля, в Рязанской области выявили 50 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 26 925 рязанцев.

Поправились за сутки 66 человек. Общее количество выздоровевших – 25 081 человек. Ежедневное количество поправляющихся уже несколько стабильно превышает количество заболевших.

Обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся по-прежнему значатся 402 человека.

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