«Его смерть была неожиданностью»: как рязанке, заморившей голодом сына, пытались скостить срок

Защита рязанки Натальи Жарковой, заморившей голодом собственного сына, пыталась добиться переквалификации преступления. Адвокат ходатайствовал, чтобы ее судили не за убийство с особой жестокостью, а за причинение смерти по неосторожности.

Напомним, Жаркову признали виновной именно по особо тяжкой статье 105 УК РФ (пункты «в» и «д») и приговорили к 6 годам заключения в колонии общего режима. Осенью 2018 года женщина открепила малыша от поликлиники и, уйдя в запой, стала его недокармливать, а в какой-то момент перестала кормить совсем. В итоге бездыханное тело крохи обнаружили в детской кроватке в крайней степени истощения.

Доводы адвоката в апелляции сводились к неумышленности действий подзащитной. Мол, не было доказано, что она намеренно морила ребенка голодом, и не получили обоснования (!) особые страдания малыша. Сама Жаркова на суде заявляла, что у малыша были проблемы с приемом пищи. Факт злоупотребления алкоголем тоже отрицался. Якобы все случившееся – лишь последствия «неосторожности»:

«Неострожность выразилась в непринятии своевременных должных мер по правильному кормлению и лечению [ребенка] с учетом его болезненного состояния и особенностей развития», - говорится в апелляции.

Там же утверждается, что Жаркова «сильно переживает смерть своего сына» и «винит себя в том, что нужно было больше уделять внимания его здоровью и питанию», а «смерть сына была для нее неожиданностью».

При рассмотрении апелляции выяснилось, что каждый из тех доводов, которые могли бы повлиять на приговор, опровергается либо показаниями свидетелей, либо результатами экспертиз (прежде всего, по медицинской части). Что касается умысла Жарковой, то о нем, по мнению суда, свидетельствует ее бездействие:

«Жаркова, имевшая четверых детей и значительный опыт в уходе за детьми грудного возраста, не могла не предвидеть возможности наступления смерти ребенка, (…) однако относилась к этому безразлично», - гласит определение.

Отсюда и решение оставить апелляцию без удовлетворения.

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